李祉均連續4季征WCBA

香港女籃代表李祉均將連續第4季參加中國女子籃球聯賽（WCBA），今季她由天津冠嵐轉投山東高速，力求突破。

2024-2025WCBA賽季預計於11月中展開，香港女籃代表、上季WCBA本土得分王李祉均今季加盟上季第8名的山東高速女籃，迎來個人第4個WCBA賽季。

轉投山東︰好有挑戰性 山東高速女籃成立於2018年，李祉均表示能夠加盟一支能躋身季後賽的球隊，感覺十分興奮、開心。她說：「山東隊是聯賽第8名隊伍，加入這支球隊將會很有挑戰性，希望自己在後衞方面的能力上，除了防守，在助攻、組織方面都能夠做得更好。上一季自己在得分方面有很大的進步，希望能夠繼續保持，並且爭取入選全明星賽。」新季WCBA將於11月開鑼。

李祉均自2021年起3個球季分別效力過陜西天澤、山西竹葉青酒及天津冠嵐。上季她為天津冠嵐隊取得場均19.6分以及2.7次搶斷，抱攬本土得分王及搶斷王榮譽，成為最大贏家。此外，她亦分別在2021年入選WCBA全明星賽北區明星隊，2024年入選WCBA全明星三分大賽。