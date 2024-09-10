迪高「老烏」被推翻基哥利失而復得

冠忠南區於周日的「高級組銀牌」揭幕戰以3比0淘汰九龍城，其中下半場九龍城中場迪高攔截基哥利（圖）時，疑似「擺烏龍」撞入皮球助南區得分。昨日南區向足總覆核確認後，表示證實該球由基哥利親自射入，足總官網目前已更新入球記錄。

周日的「高級組銀牌」雙方攻勢不斷，上半場早段先有基哥利接應李嘉耀傳送，為南區在半場領先一球。70分鐘，南區黎格爾右路傳中，基哥利接應後門前起腳抽射入網，梅開二度的基哥利隨即跑向看台方向興奮慶祝。惟慢鏡重播畫面時，進行攔截的迪高疑似「擺烏龍」不慎碰到皮球，足總官網實時顯示為迪高的「烏龍球（OG） 」。惟昨日南區透過社交網回覆表示，經雙方確定後，足總已經更新第二個入球球員為基哥利，正式推翻烏龍球判決。

兩場已攻入3球 28歲的基哥利轉戰港超前，曾先後在巴西、葡萄牙、馬來西亞及澳門等地落班，上季在效力澳門班霸澳科鄒北記時上陣15場入20球。今季新加盟冠忠南區的基哥利，上陣兩場已攻入3球，認真好使好用！圖、文：文嘉靖