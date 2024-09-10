轉戰菲律賓聯賽冼仲意：機會難得

港隊後衞冼仲意（Karis）早前經民和公民宣布，加盟菲律賓頂級聯賽球隊馬尼拉挖掘者，展開個人首次外流之旅，而她在上月底已經抵埗。早前Karis接受越洋訪問時，承認今次機會來得突然，又盼自己能為香港女足球員樹立榜樣，以在未來提升本地女子足球水平。

民和公民8月中曾到菲律賓集訓，其中冼仲意在對馬尼拉挖掘者的友賽表現出色，最終成功打動對手，向她開出一份短期職業合同。Karis受訪時坦言今次機會的確來得突然，惟自己深知機會難得，因此毅然選擇外流：「我一直都有外流踢波的想法，希望在更高水平的聯賽立足，深知機會不等人，不會所有事等待你準備好才進行，因此很快便決意外流。」

盼令香港女足贏得更多認同 菲律賓聯賽已踏入下半季，Karis透露球隊將按照其表現，再決定來季會否續約。Karis直言今次外流，同時背負香港女將的身份，盼能贏得外界更多認同：「想為香港未來的女子球員，樹立其中一個先例，令她們敢於追夢，積極在更高水平的舞台展示實力，從而提升本地女子足球水平。」