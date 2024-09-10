港隊凱旋盧斯爾正式「退位」

早前在斐濟三角賽勇奪冠軍的港隊，昨日下午已經返回香港。當中即將「退位」的暫代主教練盧斯爾，總結到自己領軍的4場比賽，認為結果絕對屬於正面，又直言願意加入新帥韋斯活的助教團，繼續為港隊貢獻。

港隊是日由隊長安永佳捧着獎盃步出抵港大堂，吸引多名球迷歡呼，同時8名外流兵亦有現身，惟孫銘謙、陳晉一和茹子楠因要趕轉機，一出接機大堂便匆匆離開。值得一提，新任主帥韋斯活亦因事前往澳洲悉尼，未有隨隊返港。

盼加入韋斯活助教團 自前任主帥莊恩安達臣6月離隊後，港隊當時宣布由助教盧斯爾成暫代主教練，惟隨着新帥韋斯活的上任，意味着盧斯爾在今次斐濟三角賽後，將離開港隊教練團。盧斯爾在落機後受訪時，笑言今天就要到足球學校教班，故未有時間休息，同時他又盼能夠加入韋斯活的助教團。

總結盧斯爾掌帥期間，港隊錄得1勝2和1負，他深信球隊在自己帶領下有所進步，又對今次能助港隊捧盃感榮幸：「雖然只係短短執教咗港隊4場，期間又輸過比伊朗，我覺得整體結果係正面嘅，至少自己嘗試起用咗好多年輕球員。」■■圖、文：李浚湣

盧斯爾