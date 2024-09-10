單季第2「貫」 榮譽獻重病阿姨 仙拿感觸：珍惜你愛的人

仙拿捧盃獻親人！世界「一哥」仙拿昨日在美網再為意大利寫下歷史，於決賽以總盤數3比0擊退東道主球手富斯，捧走生涯第2個大滿貫錦標，同時也是47年來首位一年內兩次「首奪大滿貫」的球手，這位23歲「美網新王」賽後感觸良多，說要將錦標獻給抱恙的阿姨，並寄語：「要珍惜身邊你愛的人。」

仙拿在美網男單決賽以直落3盤6比3、6比4、7比5擊敗美國的富斯，粉碎對方爭取自2003年魯迪克之後，本土球手在主場捧盃的好夢，繼年初贏得澳網之後再奪大滿貫冠軍；並且成為彭妮達於2015年奪得女單錦標後，首位在美網奪冠的意大利人。

「這個冠軍對我意義重大，因為在過去一段時間實在過得不容易。」這位年輕小子特別將今個冠軍榮譽獻給自小照顧他的阿姨︰「我想把這個獻給阿姨，因為她的健康狀況確實不太好，我不知道還有多少時間跟她一起，能與她分享一個正面的時刻真是太好了……如果我有一個願望，就是希望每個人都健康，但不幸的是，這是不可能。」

仙拿之後愈說愈感觸︰「我們經常要出外比賽，很難花時間與你真正愛的人在一起，但如果我有更多時間，我肯定會花更多時間與我真正關心的人一起。」

同艾卡華斯撐起網壇 仙拿在美國傳奇阿加斯手上接過冠軍獎盃，袋走360萬美元獎金，而他在一季內連奪生涯首兩個大滿貫錦標，超越了祖高域、拿度、費達拿，甚至是森柏斯及阿加斯等，成為史上第3人做得此項成就。值得一提，今年仙拿與西班牙小天王艾卡華斯，平分了4大滿貫，這也是以1993年後首次由23歲以下球手包攬單季「4貫」，再加上塞爾維亞球王祖高域在今屆美網早早出局，標誌着男子網壇已步入了新世代。