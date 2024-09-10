再見巴黎洛杉磯接棒！「雙陳」閉幕禮持旗︰好榮幸

為期12天的巴黎殘奧閉幕禮於香港時間周一凌晨2時30分（巴黎時間周日晚上8時30分）舉行，經過連場激動人心的比賽後，參賽代表團齊集法蘭西體育場，在閉幕式放鬆及享受。中國香港代表團今屆於巴黎殘奧收獲3金4銀1銅佳績，總排名32位，而中國代表團則以94金76銀50銅共220獎牌，成為獎牌一哥。

閉幕禮上港隊由兩位銀牌得主、羽毛球代表陳浩源及游泳運動員陳睿琳擔任進場儀式持旗手。「雙陳」出場前接受訪問，陳睿琳表示：「很榮幸成為持旗手，希望enjoy閉幕禮之餘，也期待是見到香港的觀眾。」而最後一屆殘奧的陳浩源說，「對比上屆東京殘奧沒有觀眾，今屆巴黎的場面熱鬧很多，最期待看到主辦方交接的儀式，相信一定別出心裁。」能繼開幕式後再成為旗手，陳浩源坦言深感榮幸及開心。