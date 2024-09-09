何詩蓓現身見粉絲：今年會游兩大賽

驚訝擁躉眾多感覺幸運

26歲何詩蓓在巴黎奧運奪得100自及200自銅牌，個人共收穫4面奧運獎牌。她坦言今屆較上屆享受，因為有家人和香港人到場支持：「一出場就聽到大家歡呼聲，令我更有活力。」Siobhan透露奧運後放了一個月假，和中學同學去葡萄牙和荷蘭旅行，現已在體院重投訓練：「10月會游世界盃，之後到12月的短池世錦賽。世界盃會以放鬆心情應戰，可能會游其他泳式。」被問到會否出戰4年後洛杉磯奧運，Siobhan坦言要與教練商量。