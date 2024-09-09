何詩蓓現身見粉絲：今年會游兩大賽
香港「女飛魚」何詩蓓（Siobhan）昨日現身商場出席見面會，吸引大批市民合照索簽名。Siobhan表示已重投訓練，備戰下月游泳世界盃和12月的短池游泳世錦賽，但暫未決定會否出戰2028年洛杉磯奧運。
驚訝擁躉眾多感覺幸運
26歲何詩蓓在巴黎奧運奪得100自及200自銅牌，個人共收穫4面奧運獎牌。她坦言今屆較上屆享受，因為有家人和香港人到場支持：「一出場就聽到大家歡呼聲，令我更有活力。」Siobhan透露奧運後放了一個月假，和中學同學去葡萄牙和荷蘭旅行，現已在體院重投訓練：「10月會游世界盃，之後到12月的短池世錦賽。世界盃會以放鬆心情應戰，可能會游其他泳式。」被問到會否出戰4年後洛杉磯奧運，Siobhan坦言要與教練商量。
奧運奪牌後Siobhan曾參加「冠軍公園」活動，和過萬觀眾慶祝，她表示回港很期待見到市民，希望親自感謝大家的支持。訪問結束後Siobhan只得15分鐘時間吃午飯，之後馬拉松式簽名，簽足4個半小時，她笑言：「叫我坐足一日都OK！很驚訝有這麼多人支持我，我去歐洲旅行都有港人找我合照，感受到大家的愛，很幸運。」■圖、文：余樂詩
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