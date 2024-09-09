派夠３蛋冠忠南區晉級８強

「高級組銀牌」昨日於深水埗運動場揭幕，首圈賽事由兩支地區球隊冠忠南區與新升班的九龍城交鋒。南區憑基哥利及積遜建功，加上迪高的烏龍球，以3比0淘汰對手，躋身8強與東方爭奪4強席位。

由於伍瑋謙正為港隊效力，南區是役改派顏翱天把關，佐佐木周負責派牌，協助基哥利及史提芬彭利拿攻堅；九龍城方面迪高及何瀧浩築成中場屏障，為林學曦和卡朗創造突擊機會。16分鐘，基哥利禁區抽射破網，南區先開紀錄，33分鐘九龍城獲罰球，尼天奴操刀一射高出，九龍城半場落後一球。

下半場雙方均變陣，南區換入黎格爾、陳凱柏、積遜、莊晉，九龍城則換入陳文輝、鄭進泓、許嘉樂及艾里安，加強中場壓迫。70分鐘，南區黎格爾右路傳中，基哥利門前接應起腳，迪高試圖攔截卻擺烏龍，南區領先兩球。88分鐘輪到基哥利傳中，積遜門前頂入「埋齋」，南區輕取對手3比0。

楊正光：場地影響發揮 南區主教練楊正光賽後坦言，受場地質素影響，上半場演出未算理想，幸好球隊把握機會鎖定勝局：「落完雨令球場草皮偏軟，兩隊用波好唔舒服，影響表現，好在下半場開始掌握到啲，又把握到機會入波，先贏到3粒。」九龍城開季兩場共失8球，主教練陳銘剛承認要改善防守表現：「後防真係要執執，不過我對班球員有信心，希望之後愈嚟愈好，唔好辜負球迷期望。」■圖/文：鄧文滔、文嘉靖