港隊和斐濟三角賽封王

安永佳後備建奇功 香港男子足球代表隊昨日在邱吉爾公園出戰最後一場斐濟三角賽，面對主隊斐濟體力化踢法，港隊落後下憑後備入替的安永佳建功，1比1逼和對手，賽後以較佳得失球差成為今次賽事冠軍。■圖：HKFA、文：鄧文滔

上場3球淨勝所羅門群島的港隊，是役不敗即可捧盃，正選陣容作出5個調動，葉鴻輝把守最後一關，陳肇鈞及胡晉銘控制中場，米高和潘沛軒肩負入球重責，孫銘謙及安永佳先列後備。非勝不可的斐濟初段攻勢旺盛，4分鐘，雅達禁區頂起腳，被葉鴻輝接實。9分鐘後基舒拿嘗試推過葉鴻輝後起腳，幸「阿輝」回身擋出底線。18分鐘斐濟策動反擊，葉鴻輝救出鄧恩單刀，但被拿迪佳趕到補中，斐濟先開紀錄，上半場補時階段，雅達勁射又逃不過「阿輝」十指關，港隊半場落後0比1。

易邊後港隊調入陳俊樂及安永佳，但主隊依然佔據主動，52分鐘，表現活躍的雅達左路起腳，同樣被是役「左飛右撲」的葉鴻輝化解。隨後港隊再換入孫銘謙，希望改善中前場活力，之後基舒拿有機會為斐濟擴大比數，但周緣德及時橫身擋走皮球。港隊於77分鐘終於扳平，黃威右路傳中，安永佳近門射成1比1，港隊之後力保和局至完場，賽後與斐濟同得1勝1和，憑較佳得失球差力壓東道主，贏得今次三角賽冠軍。

盧斯爾：要適應硬朗踢法 港隊受壓下能全身而退，暫代主教練盧斯爾承認過程絕不輕鬆，認為球隊仍有不少改善空間，盼球員未來日子面對風格較為硬朗的對手，都能踢出水準：「上半場踢得一般，雖然換邊之後有啲改善，但斐濟真係好硬淨，令我哋好難踢出部署，最緊要係贏到冠軍，完成今次國際賽期最大目標。」

談到球隊得着，盧斯爾特別指出23位代表隊球員，先後獲上陣機會吸取經驗，有助他們將來應對不同對手：「好開心見到今個國際賽期，所有球員都有落場，其中幾個球員（伍瑋謙、周子謙及吳宇曦）更加係首次幫『大港腳』上陣，而且所羅門群島同斐濟踢法比較硬朗，希望將來再對住風格相近嘅對手，港隊會適應得好啲。」