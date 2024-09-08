富斯闖決賽同仙拿爭王座

美國球手曾經稱霸男子網壇，但自「小天王」魯迪克於2003年奪得美網封王後，再不見「美男」影蹤！直到昨日美網男單4強，富斯激戰5盤反勝泰科爾，相隔18年再有本土球手殺入決賽，更有望終止超過廿年「美男贏唔到美網」的尷尬紀錄。

相隔18年再有「美男」叫胡 被列為12號種子的富斯，今仗面對泰科爾打得絕不輕鬆，首局富斯先輸4比6，雖然次局以7比5扳平，惟第3局又輸4比6。陷入出局邊緣的富斯勝在韌力十足，與泰科爾周旋到底，結果連贏6比4、6比1，總盤數反勝3比2，生涯首闖大滿貫決賽，「這是我一直爭取的原因，因為這個目標我非常努力。」富斯賽後激動地說︰「我躋身美網決賽了！」

富斯成為自魯迪克於2006年後，首位躋身美網決賽的美國球手，而傳奇人物魯迪克昨日也是美網的座上客，見證着歷史，並展望富斯可以繼他於2009年溫網之後，成為奪得大滿貫冠軍的美國人。不過，富斯要爭取歷史誕生就要問過世界第1的仙拿，他們將會爭逐今屆男單王座，而過去他們的對戰往績1比1；富斯對決賽相當期待:「我會盡我所能，一切皆有可能，我已急不及待。」