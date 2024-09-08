何宛淇盼辦獎學金支援青少年

香港硬地滾球隊於今屆巴黎殘奧豪取3金2銀，寫下歷史最佳成績。昨晨一眾代表凱旋歸來。其中何宛淇表示，返港後想認真陪伴家人及朋友，並同丈夫去旅行。被問到如何使用獎金，這位「雙金大贏家」打算成立獎學金，以幫助香港年輕人多元發展：「希望有好多好多個『何宛淇』！」

想有好多「何宛淇」 今屆殘奧港隊共派出6人參戰硬地滾球，其中何宛淇、龍子健、謝德樺奪得金牌，雙人賽組合梁育榮和張沅摘銀、後者個人賽奪銀，以及隊員楊曉林，是日全員返港，眾將獲親友迎接，並吸引多名市民接機。當中何宛淇成為現場焦點，這名30歲球手特別感謝市民的全力支持：「有很多人『捱眼瞓』看我們比賽，甚至有好多香港人專程飛來現場，見到大家舉着區旗為我們加油，感到很窩心。」

何宛淇回顧2016年首戰里約8強止步，到上屆東京「梗頸四」，丈夫李榮傑（Jet）鼓勵她有朝一日一定要站上頒獎台，至今終於圓夢，放眼未來的她哽咽道：「我不希望只有我一位『何宛淇』，希望有好多好多個『何宛淇』！所以我決定用我的獎金，設立獎學金，幫助年輕人。我相信香港這個彈丸之地有很多精英，所以希望幫助年輕人有多元發展。」

陳浩源陳睿琳任閉幕禮持旗手 至於巴黎殘奧輪椅劍擊，港隊代表湯雅婷奮戰打入女子重劍個人賽B級銅牌戰，與烏克蘭選手費杜達對壘，結果湯雅婷力戰下以6比15落敗，取得第4名。另外，港隊宣布羽毛球銀牌得主陳浩源及游泳銀牌得主陳睿琳，會於閉幕禮擔任持旗手。

圖、文：李章杰