乘勝撼東道主港隊要再下一城

港隊翼鋒 馬希偉

正出戰三角賽的香港男子足球代表隊，今日會轉到邱吉爾公園撼主隊斐濟。兩隊早前同樣贏波而回，但港隊憑着較佳得失球暫列榜首，今場只要保持不敗即可捧盃，眾將勢必踢得份外落力，務求將冠軍帶回香港！（港台電視32周日上午11時直播）

港隊於三角賽首戰，憑祖連奴先開記錄，加上安永佳、黃威的12碼，以3球淨勝所羅門群島，取得近8場國際賽首勝。暫代主教練盧斯爾稱受球場質素影響，比賽並不易踢，認為球員表現落力，又對保持零失球感滿意。對於上場決定由安永佳擔任隊長，盧斯爾則解釋道：「安永佳屬於陣中領袖之一，隊長本身有5個人選，但上場其餘4人都唔係正選。」

即將迎來4日內的第2戰，盧斯爾透露因體力、戰術關係，正選會有少量變動，惟所有球員皆可候命，包括早前受輕傷的陳俊樂亦已復操，因此他相信港隊今場可以發揮得更好，目標再下一城。

效力中甲大連英博的後衞周緣德（Oli），於港隊出發前才趕及歸隊，之後便馬上乘搭長途機飛往斐濟。他在上場踢足後坦言感到疲倦，但認為個人及球隊發揮尚算理想，盼今場能夠再接再厲。

「斐濟球王」歸隊搏殺 目前排第153名的斐濟，世界排名比港隊高出6位，球隊上場憑華萊利化路射入12碼，1球險勝所羅門群島。值得一提，斐濟37歲前鋒基舒拿，今場有望歸隊，這名「斐濟球王」曾在2014至2019年效力澳職球隊威靈頓鳳凰，屬於國家入球紀錄保持者，港隊務必多加提防。