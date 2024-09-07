甘寶落實重臨「福地」爭衞冕
新西蘭名將甘寶於2023年「香港高爾夫球公開賽」克服傷患，以一桿之微戲劇性奪冠，他確定強勢回歸第63屆「領展香港高爾夫球公開賽」，於11月21日至24日在「福地」香港哥爾夫球會粉嶺球場力爭衞冕。
33歲的甘寶受訪時表示，香港哥爾夫球會粉嶺球場非常適合他的風格，比賽時的每一次擊球的感覺都十分滿意。回想起上屆賽事，甘寶表示︰「我能夠在粉嶺球場取得職業生涯的第一個亞巡賽冠軍，感到無比興奮。當你在一個有着悠久歷史的球場和賽事中發揮出色並獲得勝利時，這真是一個很好的經驗。」去年，甘寶在賽事的最後兩個洞都抓到「小鳥」，以一桿的優勢擊敗了澳洲球手史密夫，當他被宣布取得首個亞巡賽賽事冠軍時，掌聲響徹整個18洞果嶺。
今站總獎金逾1,500萬
其實甘寶的職業生涯中，因背部傷患令戰績受到影響，但自從在港掄元後，卻打出歷來最佳成績，於7月的摩洛哥國際系列賽奪冠，在本賽季的亞巡賽中更有兩次打進前10，目前在亞巡賽積分榜穩佔次席，而獎金榜更登上第3名，因此香港稱得上是這位新西蘭球手的「福地」。
值得一提，今次「香港高球賽」屬亞巡賽國際系列賽的10個賽站之一，為賽事增添吸引力，除球手獲得更多參賽機會外，賽事獎金也有所提高，整個系列賽總獎金達2,350萬美元（約1.83億港元），而香港站總獎金為200萬美元（約1560萬港元）。
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