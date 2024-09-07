甘寶落實重臨「福地」爭衞冕

33歲的甘寶受訪時表示，香港哥爾夫球會粉嶺球場非常適合他的風格，比賽時的每一次擊球的感覺都十分滿意。回想起上屆賽事，甘寶表示︰「我能夠在粉嶺球場取得職業生涯的第一個亞巡賽冠軍，感到無比興奮。當你在一個有着悠久歷史的球場和賽事中發揮出色並獲得勝利時，這真是一個很好的經驗。」去年，甘寶在賽事的最後兩個洞都抓到「小鳥」，以一桿的優勢擊敗了澳洲球手史密夫，當他被宣布取得首個亞巡賽賽事冠軍時，掌聲響徹整個18洞果嶺。