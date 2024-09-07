莎芭蘭嘉連續兩屆爭后冠

上屆在美網決賽飲恨、屈居女單亞席的莎芭蘭嘉，日前以直落兩盤淘汰美國的娜華露，成為自「細威」於2019年後首位能夠連續兩年闖入美網決賽的球手，距離爭取這位白羅斯女將生涯第二個大滿貫冠軍僅差一步。

決賽鬥「新丁」彭高拉 被列為2號種子莎芭蘭嘉今仗打得相當主動，與娜華露激戰90分鐘後以6比3、7比6（7比2）殺入決賽，賽後她坦言︰「我在比賽心態上花了很大努力，我覺得自己最大的改進是在場上的關鍵時刻能夠保持冷靜思考。」26歲的莎芭蘭嘉續稱︰「即使遇上不如意的事，但只要我堅持自己的正確方向，控制情緒，就可達到目標，這點我感到自豪。」

莎芭蘭嘉成為自美國傳奇球星S威廉絲（2018及2019年）之後，首位能夠連續兩年躋身美網女單決賽的球手，連同另一硬地大滿貫澳網在內，近兩季更是4度「叫胡」。若今次莎芭蘭嘉成功稱后，更是近8年來首位同年包攬兩項硬地大滿貫的女將，上一次能做到這個紀錄是德國名將姬芭，她於2016年贏得了澳網及美網冠軍。

這位前世界一姐將於決賽面對美國的彭高拉，後者在另一場準決賽以1比6、6比4、6比2反勝麥卓娃，首度在大滿貫爭冠。