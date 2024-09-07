ＢＣ４雙人賽掛銀梁育榮感動落淚

至於在硬地滾球ＢＣ４級混合雙人賽決賽，港隊派出梁育榮夥拍張沅上陣，與哥倫比亞「兄姐檔」捷加組合爭金，結果港隊力拚下以1比6向這對世界第一組合稱臣，但仍勇奪一面銀牌。

「六朝元老」梁育榮上屆在此項雙人賽聯同拍檔劉慧茵奪得銀牌，來到今屆他與首登殘奧舞台的張沅合作，二人過關斬將，包括在4強力壓加拿大組合，表現出色。香港時間昨日凌晨舉行的決賽，對手是實力強橫的「捷加兄妹」，哥哥艾迪臣日前已贏得巴黎殘奧ＢＣ４個人賽銀牌，而妹妹妮迪亦是個人賽應屆銅牌得主，「世一兄妹」實力非凡，連贏頭兩回合，第3回合港隊無法扭轉形勢，再失4分。第4局港隊背水一戰，惟在這場長距離的比併，港隊只能取得1分，最終以1比6結束賽事，收穫銀牌，將可獲150萬獎金。

感激郭教練20多年的付出 39歲的梁育榮是硬地滾球的經典人物，自2004年起，已連續6屆參戰殘奧，連同巴黎的這面銀牌，他已累積3金3銀1銅，總共7面獎牌。賽後談到感受時，兩位運動員都百感交集，梁育榮不諱言賽前壓力甚大：「因為我在世界賽未有獎牌，所以若要保持A+級別人工，此行來巴黎需要拿到好成績。現在得到銀牌將有很大幫助。」說到要多謝的人，「阿榮」除感激團隊、體院及香港市民外，更點名多謝主教練：「我們有時很任性，多謝郭教練20多年的付出。」說到這裏，二人都不禁流下感動的淚水。