港隊硬地滾球再擸兩面獎牌

張沅

由「六朝元老」梁育榮與張沅組成的港隊硬地滾球組合，昨日凌晨於巴黎殘奧硬地滾球混合BC4級雙人賽準決賽，力壓加拿大代表，而何宛淇及謝德樺亦躋身硬地滾球混合BC3級雙人賽決賽，坐銀望金。另邊廂，輪椅劍擊港將余翠怡在女子花劍A級銅牌戰落敗。

日前在個人賽贏得一面銀牌的張沅，夥拍經驗豐富的梁育榮出戰雙人賽，這對世界盃冠軍組合由小組賽至淘汰賽表現出色，8強氣走斯洛伐克。至4強與加拿大對壘即使第一局落後1分，不過第2局拿下4分反超，繼而在第3局獲2分拋開比數，「梁張配」最終贏6比4打入決賽。

至於另一港隊組合何宛淇及謝德樺出戰混合BC3級雙人賽，個人賽金牌得主何宛淇及好拍檔謝德樺以小組首名出線，8強面對巴西組合繼續表現水準，贏3比1順利打入4強。準決賽對陣泰國隊亦贏3比2，「謝何配」進身決賽與南韓爭冠。

劍手余翠怡失意銅牌戰 另一港隊「六朝元老」余翠怡於女子花劍銅牌戰對陣西班牙的洛迪古絲，在一度落後6比12的劣勢下，連追5分至11比12，可惜對手於關鍵分把握較佳，余翠怡以11比15飲恨。

梁育榮 余翠怡