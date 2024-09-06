Game 3落敗！香港金牛今晚再戰長沙

2024全國男子籃球聯賽（NBL）季後賽準決賽周三進行Game 3，結果香港金牛作客以77比90不敵長沙灣田勇勝，總場數被追近至1比2，金牛今日將繼續作客長沙出戰。

賽前先贏兩仗的香港金牛，Game 3將續派出「2024 NBL最佳國際球員」鍾斯，配搭卡頓、刁展望、孫晨然和朱松瑋擔任正選。香港金牛入局較慢，甫開賽就陷入苦戰，第一節團隊命中率僅28%，以13比23落後。次節金牛一度收窄至個位數分差，但尾段多次犯規送對手上罰球線，半場以39比49落後。

換邊後，董健後備落場即有5分進帳，助香港金牛打出9比4攻勢，一度追至僅落後5分，其後乘勇再打出一段9比0反超前。不過，主隊站穩陣腳後再次取得主導，又一次拉開至73比62。決勝節金牛傾力反撲仍無法扭轉劣勢，最終以77比90告負。

投射啞火輸波關鍵 今場長沙灣田勇勝外援威爾斯轟入31分，為全場最高。香港金牛有4人得分上雙，最高得分者為18分的卡頓，他另外獲8個籃板。香港金牛今場進攻啞火，命中率僅35.6%成為輸波關鍵。香港金牛教練解立彬表示：「我們在這場比賽的精神不太集中，拚搏態度比較主隊長沙還是差了一些，可能是前兩場大比數取勝之後，球員心態上有些放鬆了，但進入準決賽任何對手都不能輕視。」

NBL採用主客制，季後賽準決賽階段以5場3勝定高下。暫時場數2比1領先的香港金牛今日繼續作客長沙，如果香港金牛贏波就會晉級總決賽。