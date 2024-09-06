搵到好拍檔！張帥躋女雙決賽

中國球手張帥和拍檔法國女將馬丹諾域，周三出戰美國網球公開賽女雙4強，面對3號種子捷克女將施妮雅科娃與美國的唐辛，最終張帥組合以2比1勝出，決賽將對陣7號種子奧絲達賓高及姬捷洛，今次是張帥時隔3年，再次闖入美網雙打決賽。

在開局首盤中，張帥和馬丹諾域組合在關鍵發球局成功破發，以7比5先先下一城。第2盤，施妮雅科娃和唐辛連續破發，迅速確立4比0的領先優勢。儘管雙方隨後再次互相破發，但張帥和馬丹諾域仍以4比6告負。

決勝盤雙方在第5局和第6局再度互相破發，進入關鍵時刻，張帥和馬丹諾域在第8局破發，取得了致勝發球局。最終，她們以7比5、4比6、6比3擊敗對手，成功晉級美網女雙決賽，這是張帥個人第4個大滿貫雙打決賽，2021年張帥曾夥拍施杜素獲得美網女雙冠軍。

施華德女單8強止步 張帥賽後表示，感謝拍檔馬丹諾域：「我相信我擁有世界上最好的雙打拍檔，因此我毫無後顧之憂。我只需做好她的要求並盡情發揮。我知道她會支持我，彌補我的不足。」至於另一邊廂，女單「一姐」施華德被對手彭高拉爆冷擊敗，以盤數0比2淘汰出局，遺憾8強止步。