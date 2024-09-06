擊敗老友麥維迪夫 仙拿闖4強向冠軍邁進

男單「世一」意大利球王仙拿出戰美網8強，經過激戰以盤數3比1擊敗俄羅斯名將麥維迪夫，第3度殺入今季大滿貫4強，距離個人第2「貫」再進一步，將於周六火併英國的德拉柏爭取決賽席位。

兩人今年已先後於年初的澳網及7月的溫網碰頭，仙拿於澳網決賽勝出，並摘下生涯首個大滿貫，而麥維迪夫則於溫網8強「復仇」。今年第3次在大滿貫交手，2021年美網盟主麥維迪夫首盤頻頻出現失誤，被發揮穩定的仙拿以6比2先拔頭籌。然而，俄羅斯球手在第2盤強勢反擊，於第2局憑一記精彩反手致勝球成功破發，以6比1扳平。

世界排名第1的仙拿未有氣餒，以凌厲抽擊連取5分回敬6比1。第4盤雙方互有領先，不過仙拿取得決定性破發，最後以一記正手抽擊鎖定贏6比4，在歷時2小時39分鐘的比賽中，以盤數3比1淘汰對手，躋身4強。

期待4強鬥德拉柏 賽後談及「亦敵亦友」的麥維迪夫，仙拿直言：「這是非常艱難的一場比賽，我們彼此了解，今年我們在澳洲碰頭，然後是倫敦，我們都知道這是場相當激烈的對抗。」能夠首闖美網4強，這名意大利球王表示在比賽落足工夫：「我知道我可以繼續進步，尤其是網前截擊，對今場的表現很滿意，並期待對德拉柏的對決。」