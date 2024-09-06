3蛋贈所羅門群島港隊好波！

三角賽首戰攻勢浪接浪 正於斐濟參加三角賽的香港男子足球代表隊，昨日在HFC銀行體育場出戰首場賽事，與所羅門群島正面交鋒。最終港隊憑祖連奴、安永佳和黃威各入1球，以3比0勝出。港隊只要下場面對東道主斐濟保持不敗，就能以較佳得失球差力壓對手捧盃。

今場為兩隊史上首次交手，港隊派出謝家榮把關，茹子楠、周緣德、勞烈斯及陳晉一4名外流兵扼守後防，黃威和余在言負責派牌，為安永佳輸送彈藥，陳肇鈞先列後備。

雖然港隊的世界排名位列159，比所羅門群島排名141較低，但港隊開賽後佔據優勢；10分鐘，黃威中路主射罰球，門將羅利甩手，幾乎把皮球漏入網窩，但他及時回身接實，才未有導致失波。再過10分鐘後，港隊角球攻勢，祖連奴頭槌攻門被對手護空門，周緣德倒掛試圖補中又告斜出。2分鐘後，安永佳及黃威連番起腳，所羅門群島未能解圍，造就祖連奴門前執雞射成1比0。直至完半場前，安永佳在禁區內被對手侵犯，球證直指12碼點，他親自操刀射入，港隊領先2比0完半場。

下場鬥斐濟和波都捧盃 港隊下半場繼續控制戰局，祖連奴在換邊後不足1分鐘，為港隊博到12碼，黃威冷靜射成3比0。51分鐘，今場表現活躍的祖連奴扣過對方球員後施射，被羅利沒收。港隊戰至65分鐘換入潘沛軒、余煒廉及周子謙，68分鐘，安永佳送出妙傳，潘沛軒近門起腳雖然斜出，但無阻港隊以3比0贏波。由於斐濟首場僅以1球擊敗所羅門群島，因此港隊下場只要對斐濟保持不敗，就能以較佳得失球差力壓對手奪冠。鄧文滔報道