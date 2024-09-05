4分險勝晉龍WTS康仁福建保希望

周二晚上演的男籃銀牌高級組負方次圈，康仁福建以72比68險勝晉龍WTS，力保一線生機，下場於9月25日對南華和崇德飛鷹的負方。

康仁福建上仗以77比67擊敗建龍飛馬，今場延續勇態，首節林俊達內外開弓獨取10分。晉龍WTS靠劉子禮外線「止血」，首節落後14比22。次節晉龍急起直追，黃子聰連環得手，助球隊追至23比29。福建之後又拉開10分差距，但劉子禮再命中三分球，加上黃子聰貢獻「and 1」，晉龍半場僅落後31比36返更衣室。

譚子健尾段連取4分成關鍵 換邊後，晉龍收起累積4犯的劉子禮，黃子聰亦因傷要出場治理，福建趁機拉開雙位數分差，晉龍咬緊不放，安家仲三分球「開齋」，福建領先57比53進入決勝節。第4節兩隊放手一搏比分極為接近，尾段福建憑譚子健連取4分，最終險勝72比68，淘汰晉龍WTS。康仁福建的林俊達攻入17分，控衞黃律堯及大前鋒譚子健各自貢獻13及12分，加上全隊共搶得52記籃板，比晉龍WTS多17個，成為致勝關鍵。晉龍方面黃子聰取得全隊最高的16分。圖／文：李章杰、余樂詩