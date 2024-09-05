首闖大滿貫4強富斯仰天嚎吼

今屆美網進入白熱化階段，昨日男單8強，美國1哥富斯與德國沙華列夫經過近3個半小時爭逐後，以7比6（7比2）、3比6、6比4及7比6（7比3）擊敗對手，生涯首闖大滿貫4強，富斯獲勝後在江東父老面前仰天嚎吼，激動全場。

「今天的感覺很不同，實在是不思議。」26歲的富斯賽後表示：「我真的感覺到自己進一步了，在這個球場上，在美網上，在這麼多觀眾面前，這樣做是再合適不過的。」被列為今屆美網12號種子的富斯，今季在大滿貫賽事中4次擊敗世界Top 10球手，亦是自傳奇阿加斯於1999年（5次）之後，美國球手之最。至於東道主球手相隔21年後再稱霸美網出現「雙保險」，泰科爾在另一場8強因對手迪米杜夫受傷中途退賽，晉級4強與富斯合演「美國打吡」，意味決賽至少有一位美國球手出現。