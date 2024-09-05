港隊傾全力爭響頭炮

港隊門神 葉鴻輝

史上首遇斐濟三角賽先鬥所羅門群島 正出戰斐濟三角賽的香港男子足球代表隊，今日於HFC銀行體育場登場，歷史上首度與南太平洋島國所羅門群島交手。港隊世界排名雖較對手低18位，加上經歷長途機後，狀態或未完全恢復，惟全隊皆希望展現操練成果，全力以赴爭取先拔頭籌！（港台電視31周四下午3時直播）

已於周二下午出發的港隊，經歷十多小時長途機後，周三凌晨才抵達斐濟楠迪，昨日到球場熟習環境，同日派出新任主帥韋斯活，與前鋒安永佳出席賽前記者會。韋斯活今仗雖不會親自領軍，但他指自己會在背後觀察眾將表現，又提到對球隊的期望：「今次名單雖然由盧斯爾挑選，但都係一個好機會，令我更了解球員，為未來賽事做好準備。上星期睇咗唔少本地聯賽，對球員能力有初步認識，希望大家今場盡全力展現良好態度，仲要踢出體育精神。」韋斯活同時大讚斐濟濕度比香港低，任何時間練習都不會流太多汗，十分適合踢波。

安永佳：當地環境好正 前鋒安永佳在記招上提到自己首次到訪斐濟，相當享受當地環境，並強調會全力以赴：「我哋係嚟爭取贏波，好期待呢兩場比賽。」港隊早前雖有艾華頓因傷退隊，但同樣來自巴西的前鋒祖連奴（Junior），認為影響不大，有信心其餘進攻球員可填補艾華頓位置。此外Junior近期在球會傑志改踢進攻中場，他表示自己可勝任多個位置：「未嚟香港之前，喺巴西都踢過攻中，至於喺港隊踢咩位置，就交畀教練決定，不過始終啱啱開季，狀態仲有待提升，要逐步嚟。」

所羅門群島目前世界排名141位，較港隊的159位高，陣中絕大多數球員皆在本土聯賽落班。不過這個南太平洋島國近況低迷，錄得4連敗，包括周一在三角賽首戰，以1球不敵東道主斐濟，且看今日面對港隊，能否有改善演出。文：李浚湣

港隊翼鋒 陳晉一 余在言（左）及周子謙昨日加緊備戰。（HKFA圖片） 港隊中場 陳肇鈞 港隊新帥韋斯活（左）聯同安永佳（左二）昨日出席賽前記招。（HKFA圖片）