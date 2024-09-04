仙拿首度4大滿貫同闖8強

世界「一哥」意大利的仙拿爭取個人第二個大滿貫錦標再走近一步，周二在美網與宿敵美國的富斯激戰三盤後，勇闖男單8強，將與俄羅斯的麥維迪夫碰頭，並成為他爭標路上的最大障礙。

年初在澳網一戰成名的仙拿，力爭在今年的最後一個大滿貫捧盃，隨着兩大熱門艾卡華斯及祖高域雙雙提早出局，對仙拿的奪冠機會無疑是提升不少，昨日面對美國的富斯，在頭兩盤都要打到「刁時」才分出勝負，最終仙拿以7比6（7比3）、7比6（7比5）及6比1獲勝，職業生涯首次在同年闖入4大滿貫的半準決賽。

「細威」觀戰施華德過關 仙拿8強將遇上2021年美網盟主麥維迪夫，這亦是今年初的澳網決賽翻版，當時仙拿打足5盤險勝並奪得生涯首「貫」，然而麥維迪夫則於7月的溫網8強曾拍走仙拿，因此今次二人再碰頭難以估計誰勝誰負，仙拿坦言︰「我知道一定會很多的跑動，所以我希望體能可以應付。」至於麥維迪夫在另邊廂就贏得輕鬆，以直落三盤6比0、6比1、6比3晉級。

女單方面，「一姐」施華德在6屆美網盟主「細威」S威廉絲觀戰下，以直落兩盤擊敗薩姆索諾娃，相隔兩年再闖8強，將面對東道主美國的彭高拉爭逐準決賽席位。