陳浩源「最後一舞」摘銀而回

賽前已表明是自己最後一屆殘奧的港隊輪椅羽毛球名將陳浩源，昨日凌晨於巴黎奧運男子羽毛球WH2級別決賽中，火併上屆冠軍梶原大暉，陳浩源撐着腰痛上陣最終以10比21及10比21向對手俯首稱臣，但仍收穫銀牌。

39歲的陳浩源首度入殘奧決賽鬥志旺盛，加上這屆是他的「最後一舞」，故此抱有出盡全部力量的決心。甫開賽陳浩源稍顯緊張，被梶原大暉連奪7分，首局以10比21告負。第2局陳浩源重整旗鼓，一度領先5比3，不過梶原大暉表現較為穩定，漸取回主導連奪多分，現場有支持者大嗌「浩源加油」，港將亦全力頑抗，惜最終未能扭轉敗局，以10比21落敗，取得銀牌。這亦是港隊今屆巴黎殘奧的第6面獎牌。

「為自己感到驕傲」 賽前陳浩源許願「希望能改變獎牌的顏色」，憑着不懈努力，他成功了︰「這幾年都掙扎過、曾懷疑自己能否再拿獎牌。想不到今屆比上屆打得更好，我為自己感到驕傲。」畢業於荃灣公立何傳耀紀念中學的他續說：「不過今日出場前腰痛得厲害，要物理治療按摩，打針、食藥，我才能比賽，我都好想自己身體在沒有痛楚之下比賽，但事實不行。」至於另一港將朱文佳於羽毛球男子SH6銅牌戰壓軸上場，以總局數1比2憾負，與獎牌擦身而過。