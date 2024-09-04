打出不屈不撓！何宛淇奪港隊第2金！

港隊在巴黎奧運再傳喜訊，何宛淇在硬地滾球女子BC3級決賽中擊敗澳洲對手妮臣，贏得個人第一面殘奧金牌，這也是繼龍子健後，硬地滾球隊為港隊摘下的第2面殘奧金牌。連同張沅的銀牌，硬地滾球一日內增添3牌，成績令人鼓舞。

「獎牌是屬於大家」 30歲的何宛淇自小患上脊髓性肌肉萎縮症，但藉着硬地滾地闖出一片天。決賽於香港時間昨日凌晨上演，何宛淇保持上佳發揮，在丈夫兼擔任管道助理員的李榮傑教練協助下，一度領先4比0，即使妮臣之後追近，但何宛淇表現冷靜，終以4比2獲勝，獲得個人第1面殘奧獎牌，兼且是1面金牌。她將可獲得「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」150萬獎金。

賽後何宛淇獲丈夫李榮傑獻吻慶祝，她又多謝家人、教練一直支持她追夢：「獎牌是屬於大家的，我希望港隊23位殘奧運動員帶給大家的訊息，不只是殘障代表在場上都可以做得好，我還想給大眾知道，我們一樣打緊香港不屈不撓的精神。」

目前，中國香港硬地滾球代表隊已有2金1銀共3面獎牌，包括龍子健男子BC1級個人賽金牌及張沅女子BC4級個人賽銀牌。