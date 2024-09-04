漢友4人上雙保晉級希望

昨晚高級組男籃銀牌賽於灣仔修頓場館上演，其中頭場漢友與香港東方進行負方次圈，結果漢友在4人「上雙」的情況下，以82比74淘汰香港東方，保住晉級希望。

今場漢友明顯有備而來，進攻快上快落，開局打出10比2。香港東方換入小將吳委峻追分，此子連入5分「止血」，但首節漢友仍領先29比15。第2節，吳委峻保持手感，「老大哥」朱梓鎔亦挺身而出轟入9分，加上徐遠成剷籃得手，將落後分差拉近至單位數，惟期間後備席被判技術犯規，追分氣勢中斷，半場東方落後35比44。

東方吳委峻獲全場最高18分 轉邊後兩軍較為手緊，隨着徐遠成轉身跳投打破僵局，加上吳委峻及鍾祖豪相繼得分，打出一段19比7攻勢，反超前54比51。惟漢友即使溫梓豐吞5犯「畢業」，但仍有黃裕杰「Hot Hand」連轟兩記三分波，以57比57追平。決勝節漢友黃裕杰及馬嘉聰繼續三分炮轟對手，以67比61再度領先。雖然黃裕杰尾段亦5犯離場，但東方失誤頻頻，最終未能阻止漢友贏82比74，下仗將於9月25日上演，挑戰滿貫或永倫之間的負方。

漢友4人得分上雙，馬嘉聰取得全隊最高的16分，黃裕杰貢獻13分，溫梓豐和莊嘉聰各有10分進帳。香港東方的吳委峻取得全場最高的18分，迪維拉和朱梓鎔分別交出15分和13分。■圖、文：李章杰