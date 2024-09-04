由去年12月入選U18集訓名單，到今年6月為大港腳上演地標戰兼入波，過程看似一帆風順，但Anthony表示當中經歷不少辛酸：「U18練波最後一日，其實我係整親大髀，但好彩唔係大傷。之後大港腳初選嗰陣，我又受傷，自己為咗恢復最佳狀態，當時每日勤力去健身、練波，完全冇偷懶。」同時，Anthony續指代表港隊是自己一直以來的夢想：「我完全喺香港大，可以返嚟踢波，仲要有咁多人睇，真係好特別。如果唔踢港隊，我係冇機會對到咁多亞洲勁旅，之後有比賽，除非撞考試時間，否則我一定會踢。」