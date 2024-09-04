離保頓U18 轉入運動大學隊 杜俊暉︰踢波讀書都好緊要

曾效力保頓青年軍的杜俊暉（Anthony），在6月6日對伊朗的世盃外賽事，首度披起港隊球衣，即取得入球，自此備受外界關注。然而這名18歲新星，早前卻未能入圍斐濟三角賽的決選大軍，他接受本報記者越洋訪問時，稱尊重教練決定，並不忘透露自己去向，以及分享外流點滴。■圖、文：李浚湣

在香港土生土長的杜俊暉，5歲透過車路士足球學校（香港）接觸足球，之後輾轉效力油尖旺區隊和愉園，並成功入選港隊青年軍。後來於喇沙小學完成小六呈分試後，便移居英國，回想到當時突然轉換新環境，Anthony坦言既不捨又開心：「自己喺香港長大，啲朋友又喺晒到。但同時我又覺得係一個新開始，始終自己鍾意踢波，英國足球氣氛、環境好好，有更多機會同出路。」

Anthony初到埗時，僅踢純粹玩樂的草根球隊，之後憑着出色表現，於2019年加入保頓青年軍，更在各個梯隊得到不少上陣機會，不過Anthony承認要升上一隊的確十分困難：「一隊同U18完全係唔同水平，可能成隊波得一個球員升到上去踢，其他都要借去低組別聯賽球隊。」而提到英國與香港足球的最大分別，他則認為屬於比賽風格：「英國人踢波好進取，識得用身形優勢撞你，去搶個波，同埋佢哋交波速度好快。」

期望每日進步多練防守 在種種因素下，Anthony透露自己已經離開保頓U18，並決定轉到拉夫堡大學（Loughborough University）升學兼踢波，目前亦正參與季前集訓：「讀書好緊要，踢完波之後都要做嘢，所以想讀個運動管理學士學位。同埋呢間係全世界最好嘅運動大學，足球隊好高水平、專業，草地質素、健身設施仲好過當地青年軍。」展望未來，Anthony盼可以每日進步，改善自己弱項：「要練多啲防守，同埋提升位置感，唔可以淨係掛住進攻。」