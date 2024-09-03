負方復活戰烽火四起 香港東方撲擊漢友

香港東方 朱梓鎔

高級組男籃銀牌賽今晚於灣仔修頓場館上演負方次圈，4支球隊力爭復活，頭場以年輕小將應戰的香港東方，對經驗老到的漢友；尾場方面康仁福建火併晉龍WTS。「勝者生存、敗者淘汰」的緊張激戰，令人期待。■文：李章杰

香港東方梁嘉顯和麥洛連等主力缺席銀牌賽，首戰眾將陷入個犯纏身問題，加上徐遠成5犯離場，最終以2分之差憾負崇德飛鷹。不過陣中4名小將首登本地最高舞台，均有不俗表現，其中鍾祖豪交出16分、外加7次偷波，吳委峻轟入3記三分球同獲16分，梁浚朗和鍾子豪亦分別貢獻10分和6分，徐遠成和朱梓鎔等常規主力如何與小將夾出默契，將是東方爭勝的重點課題。漢友上場憑後衞黃裕杰發威轟入26分，以85比50大勝晉裕，今場面對香港東方的「青春火花」，能否乘勝追擊，黃裕杰、鄺錦昌和蔡駿賢等主力發揮屬關鍵。

尾場康仁福建鬥晉龍WTS 尾場方面，康仁福建由陳文勇接掌帥印，雖然有楊瑞鴻和鄭錦興離隊，但經歷首戰失利後，上仗重整旗鼓，憑「新雙槍」張偉康及林俊達各攻入18分下淘汰建龍飛馬，今晚與晉龍WTS的「生死戰」，且看兩人能否繼續帶來驚喜。

晉龍WTS上場面對勁旅滿貫，首節仍能領先對手，可惜眾將在決勝節後勁不繼，最終以65比98吞敗。今季從南青加盟的區浩軒上場攻入全場最高22分，加上安家仲、羅卓熙和劉子禮等好手，有力與福建周旋。

漢友 莊嘉聰 康仁福建 林俊達 晉龍WTS 區浩軒（右）