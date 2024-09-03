一停得手勒卡歷封王意大利站

周日一級方程式（F1）意大利蒙扎站，勒卡歷憑「一停戰術」，為法拉利於主場奪冠，迎來今季個人第2個分站冠軍，而近期表現來勢洶洶的麥拿侖雙雄比雅斯迪及諾里斯，則分獲亞季，衞冕總冠軍紅牛麥斯韋斯塔本僅排第6。

諾里斯排頭位出戰，但在4號彎已被勒卡歷超越，經過53圈的爭逐，當一眾車手要兩次入PIT（維修區），勒卡歷就憑「一停策略」，以2.664秒的優勢率先衝線，繼摩納哥站再獲分站冠軍，麥拿侖的比雅斯迪及諾里斯分列第2及第3名。

諾里斯獲第3再追貼韋少 今站過後「韋少」仍以303分在車手積分榜領先，惟優勢已愈來愈少，僅領先次席諾里斯62分，勒卡歷以217分暫排第3。車隊方面紅牛以446分排第1，但只多麥拿侖8分，下站阿塞拜疆將於兩周後在9月15日上演。此外，夏斯車隊的麥奴臣今站因超車時發生碰撞，被FIA扣罰2分，導致麥奴臣的超級駕駛執照於今年內罰滿了12分，下站需要停賽，成為F1史上首位因超級駕駛執照積分被罰滿而遭禁賽的車手。