保誠香港網球125國際賽 9‧30維園首度開打

全新的WTA 125賽事命名為「保誠香港網球125國際賽」，雲集女子網壇名將，包括中國網球前1姐王薔，以及兩次大滿貫女雙冠軍張帥，並與一眾本地球手同場比併，競逐積分，以爭取進身WTA巡迴賽頂級賽事。首屆「保誠香港網球125國際賽」將於9月30日至10月6日舉行，緊接WTA 250賽事「保誠香港網球公開賽2024」，則在10月26日至11月3日舉行，同於維多利亞公園網球主場上演。「保誠香港網球125國際賽」門票由港幣100元至400元（決賽日），其中10月1日將開放公眾人士免費入場。

至於「保誠香港網球公開賽2024」，10月26日和27日的資格賽開放公眾人士免費入場，10月28日正賽首日將舉行傳統的「全民參與星期一」，同樣免費入場。賽事金色門票售價由港幣220元至970元；銀色門票售價由港幣160元至760元。位於主場館外的「網球同樂區」歡迎市民在賽事期間免費進場，公眾門票本月12日在tickets.tennishk.org發售，所有銀色門票均設兒童及長者半價優惠。