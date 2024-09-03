闖８強生涯450勝 沙華列夫三喜臨門

德國名將沙華列夫周日在美網男單上演逆轉好戲，盤數3比1淘汰對手，連續4年躋身賽事8強，繼續向個人首個大滿貫錦標邁進，並迎來生涯第450勝里程碑。

鎖定年終賽資格 賽事4號種子沙華列夫在16強遇上考驗，先失一盤3比6下及時回勇，一口氣連贏6比1、6比2及6比2，盤數3比1反勝美藉日裔球手島布蘭登。曾於2020年打入美網決賽的沙華列夫，今場勝利創下里程碑，生涯累計450勝，並且繼「世一」仙拿之後，鎖定ＡＴＰ年終賽資格，可謂「三喜臨門」。

沙華列夫8強敵手為美國的富斯，這對冤家於7月溫網16強打得相當精彩，當時沙華列夫帶傷上陣、曾揚言僅靠「單腳」應戰，結果遺憾落敗，他於晉級後坦言很期待復仇戰：「今次應該有點不同，因為我已經康復了，當日的比賽的確很精彩，我也期待跟富斯再來場經典對決。」

隨着兩大熱門艾卡華斯及祖高域提早出局，沙華列夫首奪大滿貫錦標迎來千載難逢機會，他對此亦毫不掩飾：「我會盡我所能，用盡自己的力量爭取勝利，期望可以在生涯踏上更高台階。」