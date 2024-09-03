硬地滾球喜事成雙 龍子健奪港隊第1金

港隊硬地滾球「四朝元老」龍子健，昨日在巴黎奧運BC1級決賽中，與南韓對手鄭昇俊爭金，順利以4比1獲勝，為港贏得今屆殘奧首面金牌。同日硬地滾球女將張沅則於BC4級賽事摘銀而回，港隊喜事成雙。

世界排名第6的龍子健於決賽發揮穩定，頭3局已取得4比0優勢，關鍵第4局轉攻為守，投出紅球築起圍牆，令對手未能反擊，最終贏4比1摘金，將獲「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」頒發150萬金牌獎金。38歲的龍子健小學開始接觸硬地滾球，奮鬥多年終一圓殘奧金牌夢，他表示：「多謝郭克榮總教練與Macro劉晉傑教練，以及一眾代表團工作人員與醫療團隊，贏得這面金牌的關鍵是保持頭腦清晰，同時感激香港人的支持。」

張沅BC4級添銀 至於首次參加殘奧的張沅，於BC4級過關斬將，打入昨日決賽，金牌戰面對中國的林細妹，雖然25歲的張沅曾在小組擊敗過對手，惟決賽以1比5告負，但仍收穫一面銀牌，張沅可獲得「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」頒發75萬獎金，她稍後會聯同梁育榮競逐雙人賽，有力再添獎牌。