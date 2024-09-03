赴斐濟前最後一操韋斯活現身 盧斯爾望提升港隊排名

香港男子足球代表隊昨日出發斐濟，與主隊及所羅門群島踢三角賽，同日早上先在將軍澳足球訓練中心（FTC）進行出發前最後一操，新任主帥韋斯活亦有現身觀看球隊操練。暫代主教練的盧斯爾在操練後接受訪問，表示待賽事完結後才確定去向，又強調這兩場友賽會盡力爭勝，盼提升港隊世界排名。■圖／文：李浚湣、文嘉靖

港隊昨早先在FTC進行操練，之後乘坐大巴前往機場，下午赴斐濟參與三角賽。周緣德及余煒廉兩名在中國聯賽效力的港將，未有現身操練，兩人直接在香港國際機場會合球隊。足總主席霍啟山、港隊新帥韋斯活和總幹事張炎有，一直在場邊觀看港隊訓練。

友賽後決定未來去向 是日操練相對輕鬆，當中陳肇鈞、勞烈斯、祖連奴、胡晉銘、陳俊樂及黃威，僅在場邊拉筋和慢跑，其餘球員亦只進行熱身遊戲和小型分隊賽，過程約1個小時。收操後暫代主教練盧斯爾接受訪問，提到部分球員的落選原因：「Anthony（杜俊暉）早幾個星期去咗旅行，依家踢緊大學隊，Sergio（趙正宇）啱啱轉投泰丙球隊，我唔清楚當地訓練及聯賽質素，至於Sohgo（趙聡悟）情況類似，季初一度離開傑志去西班牙。自己一直想畀年輕球員機會，但都要睇到佢哋練波或者比賽先得。」

足總早前宣布由韋斯活擔任港隊新主帥，提到個人去向，盧斯爾表示要交由這位英格蘭教練決定：「留隊與否要視乎韋斯活決定，睇佢揀邊個做助教。今次三角賽係我負責揀人及制定戰術，韋斯活主要從旁觀察，唔會參與太多。」作為港隊新帥的其中一名申請人，盧斯爾表示對落選未感太大失望，又稱會盡力帶領港隊贏得今次三角賽：「我唔會話要用呢兩場波證明自己，反而想幫港隊提升世界排名，始終過去遇到嘅對手好強，今次比賽一定要贏。」

張炎有：會爭取直播 足總多名高層昨日專程現身FTC觀看港隊操練，總幹事張炎有解釋：「都唔係特登嘅，第一我哋要介紹新主教練畀球員，同埋想畀啲支持球隊。」「有哥」承諾足總會盡力爭取直播港隊所有作客比賽：「嚟緊嘅作客賽事都希望帶返嚟畀球迷睇，呢兩場都盡咗好多努力。不過當然有啲嘢唔到我哋控制，好似上次對土庫曼咁，原來本身當地都冇播。」