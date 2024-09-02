V.League聯賽圓滿結束Dreamers復仇成功登后座

V.Cares青年排球訓練計劃迎來今季最終章，一眾參與計劃的熱血青少年排球女將，昨日在西沙GO Park進行的V.League聯賽作最後競逐。大會同時選出8名表現優異的球員，將前往日本與當地頂尖高中校隊交流切磋，鼓勵她們勇敢追夢。 ■圖、文：李章杰

今季冠軍戰由衞冕的Victories與Dreamers合演上季決賽翻版。Victories由莫嘉慧、蔡雪盈、王欣瑋、劉泳詩、黃穎瀅和羅嘉琪擔任正選；Dreamers則派出隊長江蔓晴、蘇穎欣、余皜欣、盧琬珈、吳睿君、江晴晴和洪靜儀應戰。

甫開賽Dreamers展現決心，發動猛攻令對手措手不及，包括蘇穎欣殺出兩記「Ace」，全隊直轟12分、領先13比3。Victories嘗試反撲連取4分「止血」，惟未能招架對方猛烈攻勢，Dreamers以25比17先拔頭籌。

8優秀球員赴日本交流 次局Victories球員進入狀態，開局以4比2領先。不過Dreamers未給予對手拋開分差機會，憑兩翼主攻手，以及洪靜儀網前的活躍表現，結果於「刁時」贏27比25，以局數2比0登上后座，兼成功「復仇」。頭場季軍戰方面，Stormers以局數2比0擊敗Fighters，成為聯賽季軍。賽後4隊各有兩位優異球員獲得嘉許，將可前赴大阪，與當地全國高中冠軍作交流。

經歷數月選拔、訓練、關懷社區活動及訓練營，Dreamers如願贏得冠軍，球員賽後難掩興奮，並異口同聲表示：「這段時間談不上辛苦，最緊要識到一班好朋友！」其中江蔓晴及蘇穎欣獲選為優秀球員，兩人均表示相當期待赴日交流：「這是很難得的機會，能夠擴闊眼界之餘，也能鍛煉自己提升球技。」總結數個月經歷，江蔓晴表示：「很開心能夠幫到人（參加關懷社區活動），亦結識到很多新朋友，大家經歷過半年培養出真正友誼，有機會會相約出來打球。」

賽事頒獎台

冠軍：Dreamers

亞軍：Victories

季軍：Stormers

殿軍：Fighters

優秀球員獎

邢雯、關洛宜（Fighters）

彭鳳欣、董衍鉦（Stormers）

蔡雪盈、彭語馨（Victories）

江蔓晴、蘇穎欣（Dreamers）