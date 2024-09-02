硬地滾球3將金牌叫胡

今屆巴黎殘奧會正進行得如火如荼，其中「三朝元老」何宛淇昨日在硬地滾球女子BC3級個人賽先後擊敗泰國及南韓，躋身決賽。另外，女子BC4級的張沅及男子BC1級的龍子健，亦逢關過關，與何宛淇同樣金牌叫胡。

第3度征戰殘奧的何宛淇，在硬地滾球女子BC3級位列「世二」，8強面對第8位的泰國好手Ladamanee Kia-Han。雖然港將在首局領先1比0下，被對手在第2、3局各得1分，落後1比2進入最後1局。幸好何宛淇第4局成功撞走對方在目標球附近的球，兼連取兩分，最終何宛淇以3比2險勝，首次在這項大賽晉級4強。「宛淇」於準決賽持續高水準發揮，以4比1輕取南韓選手Kang sunhee晉級，坐銀望金。

羽毛球陳浩源坐銀望金 港隊新人張沅亦有驚喜，她於女子BC4級半準決賽，未受太大考驗下，以4比1輕取巴西選手Laissa Polyana Teixeira，強勢進軍4強。其後這位「小師妹」在準決賽延續強勢，以7比0大勝馬來西亞的Mat Salim Noor Askuzaimey，首度出戰殘奧已成功殺入決賽，表現出色。另外，在男子BC1級個人賽，龍子健4強以5比3擊敗泰國好手Witsanu Huadpradit，晉級決賽。

另邊廂，陳浩源在羽毛球男子單打WH2級準決賽，以2比0擊退南韓Yu Sooyoung，進身決賽，與金牌只差一勝。