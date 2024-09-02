5:1挫九龍城贏地區打吡 大埔開季先聲奪人

「中銀人壽香港超級聯賽」昨在大埔運動場上演「地區打吡」，由今夏羅致不少新球員的大埔，主場迎戰港超新丁九龍城。最終「綠戰士」憑陳肇鈞梅開二度，伊高沙托尼、馬卡雷拿及李樂謙各入1球，以5比1勝出，全取3分。

■圖、文：鄧文滔、文嘉靖

「綠戰士」派出回巢的伊高沙托尼擔正，聯同盧卡斯及馬卡雷拿攻堅，前法林明高青訓中場柏連尼負責派牌；至於九龍城，袁皓俊負責把關，韋利安鎮守中路，迪高及鄭進泓組成中場屏障，倒戈的卡朗擔正攻堅。

開賽10分鐘，伊高沙托尼開角球，馬高斯山度士頂前，陳肇鈞未能接應。其後馬卡雷拿疑似在禁區內被客隊球員撞跌，VAR覆核後決定判罰12碼，伊高沙托尼29分鐘操刀射成1比0。但九龍城僅花6分鐘就順利追平，迪高禁區外起腳射破謝家榮十指關，兼為球隊取得升上港超以來首個入球。上半場補時階段，馬卡雷拿傳入中間，陳肇鈞混戰中頂入，大埔以2比1再度領先完半場。

「綠戰士」換邊後不足1分鐘就有斬獲，陳肇鈞傳入中間，助攻馬卡雷拿射成3比1。大埔之後得勢不饒人，68分鐘，尼高拉斯左路傳中，陳肇鈞門前迎頂破網。雖然盧卡斯末段食「詐胡」，惟補時階段，李樂謙為球隊埋齋，助「綠戰士」贏5比1完場。

陳肇鈞2+1︰尋突破不會停步 陳肇鈞（Philip）是役貢獻兩入球一助攻，助大埔在新球季旗開得勝，但他拒絕邀功，認為其他隊友皆有出眾發揮，才能順利獲勝。同時，雖然Philip上季當選「4料足球先生」，但他強調自己不會停步，盼本季助球隊取得冠軍：「我好想每一季都有突破，但今季最大重點唔會再放喺個人獎項，而係想幫年輕球員融入球隊，令下一代見到希望，幫大埔爭奪冠軍，吸引更多人投資落呢隊波。」