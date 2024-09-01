9月1日(日)
體育
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
09月01日 (日)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
祖高域美網第3圈止步
美網男單再爆冷門，衞冕冠軍祖高域第3圈意外以盤數1比3不敵澳洲球手Alexei Popyrin，未能躋身16強，自2017年起每年至少贏一座大滿貫的紀錄斷纜。剛於巴黎奧運達成「金滿貫」的他坦承奧運後休息不足以致影響表現：「我來到紐約覺得體力還未恢復，由第一場開始就這樣，一直找不到感覺。」
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/體育/odn-20240901-0901_00286_019/祖高域美網第3圈止步
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc