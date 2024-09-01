祖高域美網第3圈止步

美網男單再爆冷門，衞冕冠軍祖高域第3圈意外以盤數1比3不敵澳洲球手Alexei Popyrin，未能躋身16強，自2017年起每年至少贏一座大滿貫的紀錄斷纜。剛於巴黎奧運達成「金滿貫」的他坦承奧運後休息不足以致影響表現：「我來到紐約覺得體力還未恢復，由第一場開始就這樣，一直找不到感覺。」