體育

祖高域美網第3圈止步

美網男單再爆冷門，衞冕冠軍祖高域第3圈意外以盤數1比3不敵澳洲球手Alexei Popyrin，未能躋身16強，自2017年起每年至少贏一座大滿貫的紀錄斷纜。剛於巴黎奧運達成「金滿貫」的他坦承奧運後休息不足以致影響表現：「我來到紐約覺得體力還未恢復，由第一場開始就這樣，一直找不到感覺。」
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc