南韓羽賽李卓耀無緣決賽

昨日南韓羽賽4強，日前淘汰「世一」石宇奇的李卓耀，與中國陸光祖爭入決賽，港將在先贏一局下連失兩局，反負對手未能躋身決賽。李卓耀首局先贏21比13，次局亦一度領先11比6，惟技術暫停後陸光祖展開反擊，先以21比19扳平局數，決勝局憑體力優勢贏21比12，令李卓耀無緣決賽。