夢之隊施展「水花消失術」 全紅嬋：香港很好玩

中國奧運金牌選手昨日兵分兩路，繼續訪港之旅。當中跳水、游泳及韻律泳成員假維園示範表演，「夢之隊」施展「水花消失術」，全紅嬋更大讚香港「很好玩」，100米自由泳金牌得主潘展樂亦和香港選手及觀眾合作出戰接力賽。

潘展樂表演賽改游蛙泳 多位中國金牌選手包括全紅嬋、陳芋汐及潘展樂等，昨日雲集維園泳池表演，前跳水名將伏明霞及郭晶晶亦有到場，場面熱鬧。全紅嬋等「夢之隊」成員先與香港小將在池邊熱身和拍攝，眾人之後到彈板和跳台熱身，全紅嬋、陳藝文和昌雅妮從10米高台興奮狂奔，一躍而下，現場尖叫聲四起。

之後中國泳隊與香港巴黎奧運背泳女將張心悅及兩位現場觀眾等人進行5×100米比賽，其中自由泳金牌得主潘展樂改游蛙泳，與王長浩「大鬥法」。「夢之隊」則表演一系列高難度動作後，送上創意動作，女子雙人10米跳台冠軍陳芋汐及全紅嬋5次抱膝後才進水，曹緣亦做出「超人式」跳水動作，玩得相當開心。

表演過後全紅嬋興奮表示：「很好玩，香港哪都好玩。」她再次用廣東話向大家問好：「大家好，我係全紅嬋，多謝大家，恭喜發財。」活動後有不少粉絲將公仔拋給全紅嬋和陳芋汐，喜愛烏龜的全紅嬋收到多隻小烏龜禮物後，開心地揮手致謝。

圖、文：余樂詩