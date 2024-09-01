尾段嚟料均業北區激和傑志

昨日港超聯，均業北區在北區運動場鬥今季大換血的傑志。「藍鳥」一度領先兩球，惟比賽尾段北區憑肯迪及舒拉普短時間內建功，最終戲劇性逼和對手2比2。

北區今場由張桂華把關，基拿美、柏度哥斯達、簡嘉亨及古杜拉4名新兵悉數擔正。「藍鳥」方面泰利、慈英、馬查度和巴登卡4名新球員正選上陣，鐘樂安、利亞倫及裴栽釪卻不在大軍名單。開賽初段傑志佔優，10分鐘迪美路夫快射僅柱邊出界。18分鐘北區後防遲遲未能解圍，迪美路夫狂抽中柱。4分鐘後傑志終於先開記錄，明加索夫禁區內被北區門將張桂華撲跌，球證直指12碼點，迪美路夫主射破網。北區之後反撲，但黃偉國遠射不中目標，半場落後1球。

肯迪舒拉普連環建功 易邊後傑志繼續採取主動，48分鐘陳俊樂接應角球頭槌頂入，球證卻指有球員越位在先，慘食詐胡。北區隨即換入朱偉鈞及羅曉聰，但70分鐘再度失守，祖連奴前場截得皮球後，長驅直進起腳得手，傑志領先2比0。北區未有放棄，85分鐘先憑肯迪追成1比2，90分鐘再有舒拉普近門撞入，北區戲劇性逼和傑志2比2。

為北區追成2比2的舒拉普，賽後當選「賽事最佳球員」（POM），這位巴西兵獲獎後難掩興奮之情：「當前感覺難以形容，因為太開心，呢1分好重要，今場唔易踢，但我哋冇放棄一直戰鬥到最後。」

圖、文：李浚湣