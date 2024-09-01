理文反勝冠忠南區打響頭炮

南區是役由伍瑋謙把關，宋柱浩及恩奴鎮守中路，倒戈的亞哥斯達支援史提芬彭利拿攻堅；「黃黑軍團」派出夏馬特、馬天尼斯及金旻奎3名新球員擔正，另一新兵羅沙先列後備。11分鐘，理文獲黃金機會，黃威右路推順後勁射，伍瑋謙撲到再中柱，3分鐘後保連奴接應艾華頓罰球，頭槌攻門又中楣彈出。大難不死的南區，1分鐘後憑新外援基哥利禁區內轉身抽射先開紀錄。「黃黑軍團」幾乎在緊接的角球攻勢追平，惟夏馬特起腳竟再度中楣。25分鐘，艾華頓右路窄角度勁射成1比1，半場各一言和。