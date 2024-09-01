理文反勝冠忠南區打響頭炮
昨日港超聯重頭戲，冠忠南區於主場香港仔運動場，硬撼上季盟主理文。結果理文憑保連奴補時階段絕殺得手，反勝2比1，新季打響頭炮。
南區是役由伍瑋謙把關，宋柱浩及恩奴鎮守中路，倒戈的亞哥斯達支援史提芬彭利拿攻堅；「黃黑軍團」派出夏馬特、馬天尼斯及金旻奎3名新球員擔正，另一新兵羅沙先列後備。11分鐘，理文獲黃金機會，黃威右路推順後勁射，伍瑋謙撲到再中柱，3分鐘後保連奴接應艾華頓罰球，頭槌攻門又中楣彈出。大難不死的南區，1分鐘後憑新外援基哥利禁區內轉身抽射先開紀錄。「黃黑軍團」幾乎在緊接的角球攻勢追平，惟夏馬特起腳竟再度中楣。25分鐘，艾華頓右路窄角度勁射成1比1，半場各一言和。
保連奴補時絕殺
易邊後理文繼續搶攻，61分鐘金旻奎疑似禁區內剷跌佐佐木周，惟VAR覆核後未有表示。其後理文換入羅沙圍攻對手，但之後多番埋門未能得手，眼看和波之際，補時階段羅沙頭槌二傳，保連奴接應射成2比1完場，理文驚險全取3分。
南區主教練楊正光對補時達10分鐘坦言不能接受，同時力讚新外援基哥利為球隊帶來新元素。至於理文驚險獲勝，主教練曾昭達指加入幾位新球員後，需要時間磨合，盼往後在「亞冠盃2」分組賽有更佳表現。
圖／文：文嘉靖、鄧文滔
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