港超首周壓軸好戲 大埔迎九龍城嶄新地區打吡

大埔箭頭 盧卡斯

新季「中銀人壽香港超級聯賽」今日上演首周壓軸戰，上季2哥大埔坐鎮大埔運動場迎戰九龍城。「綠戰士」今季簽入多名新球員，主場出擊自必全力搶攻，力圖打響頭炮，且看九龍城這支港超新丁，能否踢出驚喜。（on.cc東網周日下午4時按次收費直播）

大埔上季成績出眾，新季再接再厲，首場對手雖為新升班的九龍城，惟主教練李志堅認為對手擁有多名前超聯兵，提醒球員切勿鬆懈：「休息咁耐返去正式比賽，心情同狀態都要調整，大家要小心集中啲。當然想有個好開始，同埋呢場應該要贏到！」「綠戰士」早前宣布簽入張志昊、楊學敏和徐朗，惟3人很大機會未能趕及註冊。

伊高回巢首戰感期待 翼鋒伊高沙托尼繼2018/19球季後，再披「綠戰士」戰衣，他指與隊友默契日漸提升，對重返球隊的首仗相當期待，並指對手絕不好惹：「九龍城係新升班，但實力唔曳，同埋今季隊數少咗，每隊實力差距會縮窄，場場波都非常困難。」

作為新升班球隊，九龍城主教練陳銘剛指今日面對大埔一定難踢，他盼望首戰能令球迷加深認識九龍城的戰術及風格：「同甲組相比，超聯嘅競爭更加激烈，要善於把握每個機會。另外都想展現出地區球隊嘅努力同拚搏精神，最重要係球員喺比賽中享受、全力以赴。」

陳文輝：要踢出自己Style 隊長陳文輝指九龍城今日首度於頂級聯賽出擊，意義重大，球隊經過一段時間備戰，期待今仗能展現成果，盼望能搶得分數：「大埔進攻力強，不過大家喺季前友賽交過手，對佢哋防守方式同外援都有一定程度嘅了解，有信心今場踢出一個屬於九龍城嘅Style。」

大埔守將 李家豪 九龍城中場 尼天奴 九龍城前鋒 林學曦