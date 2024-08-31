體育

李卓耀南韓羽賽拍走石宇奇

世界排名第17位的港將李卓耀，於南韓羽毛球公開賽8強，遇上現役「世一」的中國球手石宇奇，這位28歲港將遇強愈強，以21比13及21比15，贏局數2比0成功晉級4強，下仗將對另一中國球手陸光祖，爭取決賽權。值得一提，這是李卓耀職業生涯歷來第5次擊敗石宇奇。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc