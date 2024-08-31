8月31日(六)
體育
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
08月31日 (六)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
李卓耀南韓羽賽拍走石宇奇
世界排名第17位的港將李卓耀，於南韓羽毛球公開賽8強，遇上現役「世一」的中國球手石宇奇，這位28歲港將遇強愈強，以21比13及21比15，贏局數2比0成功晉級4強，下仗將對另一中國球手陸光祖，爭取決賽權。值得一提，這是李卓耀職業生涯歷來第5次擊敗石宇奇。
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/體育/odn-20240831-0831_00286_017/李卓耀南韓羽賽拍走石宇奇
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc