李卓耀南韓羽賽拍走石宇奇

世界排名第17位的港將李卓耀，於南韓羽毛球公開賽8強，遇上現役「世一」的中國球手石宇奇，這位28歲港將遇強愈強，以21比13及21比15，贏局數2比0成功晉級4強，下仗將對另一中國球手陸光祖，爭取決賽權。值得一提，這是李卓耀職業生涯歷來第5次擊敗石宇奇。