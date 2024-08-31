中國奧運健兒大匯演 全紅嬋講「恭喜發財」勁爆笑

中國巴黎奧運代表團昨晚到灣仔伊利沙伯體育館，亮相「奧運健兒大匯演」活動，是次活動有39個巴黎奧運金牌得主連同其他選手共65人出席，眾將一登場全場掌聲雷動。其後選手們分批進行乒乓、羽毛球、滑板、舞蹈及唱歌等連串表演，將氣氛推向高峰。

昨晚活動首先登場表演的是乒乓球代表隊，上演男隊對女隊的3對3夢幻對決。其後中國藝術體操代表隊獻唱，而羽毛球隊的陳清晨、賈一凡、鄭思維及黃雅瓊登場，4位球手之後在球場繞圈，邊跑邊打球，令球迷看見他們活潑的一面。

江旻憓親臨伊館Say hello 兩位競技體操金牌得主劉洋及鄒敬園，亦不讓幾位隊友專美，兩人合唱一曲推高現場氣氛，而韻律泳美女選手們亦誠意十足，即使未能在水上演出，但作舞蹈表演。隨後香港劍擊「微笑天后」江旻憓落場與司儀交談，她甫登場後，現場觀眾皆反應踴躍，有人更高叫「江旻憓，我愛你！」

滑板運動員崔宸曦以及於今屆巴黎奧運，奪得霹靂舞銅牌的劉清漪，之後接力表演，令觀眾大飽眼福。及至活動尾聲，中國跳水「夢之隊」壓軸出場並輪流以廣東話向觀眾致意，人氣高企的全紅嬋更提早向市民拜年，說「大家好，我係全紅嬋，祝大家恭喜發財！」把氣氛推上最高峰。三米板雙人跳水金牌得主之一的龍道一即席唱Rap，亦贏得全場鼓掌。圖、文：余樂詩、鄧文滔