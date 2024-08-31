輕取標準流浪東方旗開得勝

「中銀人壽香港超級聯賽」昨在旺角大球場上演揭幕戰，由東方迎戰標準流浪，吸引2,010名球迷入場。東方憑馬希偉、巴杜姆在上半場各建一功，最終以2比0輕取對手，新季首場順利旗開得勝！

馬希偉巴杜姆各建一功 東方今場精銳盡出，派出高素巴耶夫、巴科爾、巴杜姆、丹尼爾和馬高斯5名外援，同時新兵亞歷斯祖、林衍廷亦齊齊擔正。至於流浪方面，則起用6名新球員，包括巴拉克、菅沼駿哉、李泳豪、張廣然、雷仙奴、曉高，新任隊長的劉智樂負責在前線攻堅。

東方開賽初段已積極搶攻，5分鐘成功先開記錄，馬希偉前場截得皮球後，禁區頂順勢燙射得手。流浪之後站穩陣腳，22分鐘林堂真罰球直射，被葉鴻輝接實。32分鐘，東方再下一城，馬希偉交橫，巴杜姆勁抽破網，半場領先2比0。

易邊後落後的流浪嘗試反撲，49分鐘雷仙奴連過多關後起腳，但角度太正。比賽尾段東方出現黃金機會，巴科爾單刀未能推過門將陳冠燊，吳宇㬢加多腳又被「燊仔」回身撲出，最終東方維持以兩球擊敗流浪。圖、文：李浚湣、文嘉靖