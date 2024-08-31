on.cc東網直播港超聯首輪搶先機

冠忠南區中場 亞哥斯達

今午「中銀人壽香港超級聯賽」續演另外兩場首周賽事，冠忠南區假香港仔運動場，惡鬥上季聯賽不敗封王的理文；均業北區則會在北區運動場出擊，硬撼今季大換血的傑志。（on.cc東網周六下午4時按次收費直播）

冠忠南區谷盡鬥理文 冠忠南區去季聯賽兩循環，皆以1球不敵「黃黑軍團」，主教練楊正光坦言對方增兵後，實力有增無減，透露會調整戰術應戰：「上季我哋喺防守方面做得唔理想，今季理文加咗幾個當打嘅外援之後，攻力強咗好多，所以呢場我哋開頭會踢得保守少少，之後再諗進攻，希望畀到驚喜球迷。」「光Sir」續指宋柱浩及亞哥斯達等新兵「絕對幫到手」，令球隊攻守更平衡，盼成績較去季有改善。

至於中場主力佐佐木周亦承認，新球季首仗就大戰理文，定必面臨重大挑戰，但他仍鼓勵隊友團結一致，跟對手奮戰到底，每球都會搏到盡。

「達Sir」盼球員放膽進攻 理文上季以不敗姿態封王，主教練曾昭達對新球季非常期待，盼新球季首場聯賽就可以交出水準：「球隊喺南韓集訓期間，大家嘅默契已經愈嚟愈純熟，又透過練習賽提升狀態，備戰進展良好，喺聯賽預咗要踢得主動啲，希望球員可以放膽進攻。」另外，「達Sir」透露除杜度仍在養傷，其餘球員皆可以候命。

「黃黑軍團」隊長顏樂楓則表示，南區主場威力強大，今場惡戰難免，惟他大讚隊中新援皆十分高質，並迅速融入球隊，有信心今季能取得佳績。

均業北區守勢波抗傑志 均業北區首場即硬撼勁旅傑志，惟主教練鮑家耀稱受球員傷停影響，是役未能「夫添」，在排陣上需要更花心思：「前幾場友賽有幾個球員受傷，另外有有兩位主力何振廷、龐焯熙要跨季停賽，所以都唔係好夠球員調動。」球隊上季曾在盃賽分組賽擊敗過傑志，惟對手已換上全新陣容，「鮑Sir」提醒眾將要小心應戰：「對方實力喺我哋之上，同埋留意到幾個新外援好有質素，我哋會以穩守為先，目標攞1分。」至於隊長羅港威則坦言，始終多新外援加入，球隊仍要時間磨合，因此今仗會以防守行先。

卡度素稱球員「飢餓感」十足 今場為新季首場賽事，傑志主教練卡度素指球隊上下充滿飢餓感，希望眾將今場能發揮出水準，踢出漂亮足球，力爭取得開門紅：「我相信今季聯賽競爭好激烈，理文、大埔、東方實力好強，所以季初更加唔可以失分，唔係會影響之後嘅信心。」同時，卡度素又確認早前赴西班牙皇家伊倫聯的中場趙聡悟已經歸隊，今場可以候命，惟另一南韓前鋒金信煜，因狀態未足會繼續缺陣。

「藍鳥」今季人腳變動大，中場陳俊樂笑言第一場即使面對任何一隊，亦會十分吃力，但對球隊獲勝仍充滿信心。

理文尖刀 羅沙 均業北區翼鋒 古杜拉 傑志箭頭 韋頓