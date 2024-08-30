任開幕禮持旗手陳浩源感恩：喊咗幾晚

2024年巴黎殘奧會香港時間昨日凌晨在香榭麗舍大道及協和廣場舉行開幕禮，今屆擔任持旗手，帶領港隊進場的輪椅羽毛球名將陳浩源，在社交平台表示得悉自己出任持旗手「喊咗幾晚」，更直言運動帶給他的得着「用錢都買唔到」

運動得着「用錢都買唔到」 本屆巴黎奧運開幕禮在塞納河舉行，成為一時佳話，到殘奧開幕禮繼續有驚喜，所有代表需由香榭麗舍大道，巡遊至協和廣場參加儀式。任國芬、鍾婉萍、吳卓恩等多名港將在團長梁禮賢，兩名持旗手陳浩源及王婷莛帶領下，以第65支代表隊進場，正式踏上本屆征途。

將會出戰運動員生涯最後一屆殘奧的陳浩源，其後在社交平台發表感言，稱當得知自己被選為開幕禮持旗手後「有幾個晚上都喊咗出嚟」：「可能係為自己驕傲，亦可能係感懷身世，我出生喺屋邨，家境並唔富裕，到大個咗遇上交通意外，成為殘疾人士，之後我份人好冇自信，但遇上運動，令人生180度改變。」

他感嘆道：「好多人會用錢，或者經濟角度衡量運動，但係運動帶畀我嘅嘢，偏偏係錢買唔到；令我由一個出身底層嘅屋邨仔，殘疾人士，到成為殘奧獎牌運動員，今屆更加成為持旗手，使自己有不一樣嘅人生。」陳浩源又呼籲大眾留意一眾健兒背後的故事，為殘奧運動員打氣。鄧文滔報道