無懼熱浪祖高域美網90Ｗ

37歲的祖高域賽後表示，「這不是我們想看見的，但他此前已因傷離開賽場一段時間，很難復出就要打這種強度的比賽。他的表現很好，其實第2盤他有機會拿下的，前兩盤我們打了兩個小時有多，這天我的發球很差，所以沒有發球得分機會就要更加努力，跑動更多。」下場祖高域將面對28號種子澳洲球手Alexei Popyri。