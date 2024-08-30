無懼熱浪祖高域美網90Ｗ
美國網球公開賽男單次圈上演塞爾維亞內訌戰，2號種子祖高域受惠對手Laslo Djere受傷退賽，以6比4、6比4收穫美網第90勝，成為網球史上首個在4大滿貫均取得最少90勝的球手。
37歲的祖高域賽後表示，「這不是我們想看見的，但他此前已因傷離開賽場一段時間，很難復出就要打這種強度的比賽。他的表現很好，其實第2盤他有機會拿下的，前兩盤我們打了兩個小時有多，這天我的發球很差，所以沒有發球得分機會就要更加努力，跑動更多。」下場祖高域將面對28號種子澳洲球手Alexei Popyri。
天氣酷熱阿根廷球手打到嘔
美國紐約近日氣溫達35度，不少選手表示難以適應酷熱天氣下比賽，世界排名第4的沙華列夫以6比3、7比6（7比5）、6比1擊敗法國球手Alexandre Muller，賽後他說：「比賽期間我全身濕透，球場地上水浸一樣。」阿根廷球手Tomas Martin Etcheverry與同胞對手Francisco Cerundolo鬥到第5盤4比1時更嘔吐大作，最終他以盤數3比2險勝，賽後直言：「太辛苦了，這不僅對我，對觀眾都很危險。」
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